Milan subito in campo a Milanello: c'è da preparare la sfida al PSG di mercoledì

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan tornerà in campo già mercoledi per la terza sfida dei gironi di Champions League contro il PSG a Parigi. Per questo, i rossoneri sosterranno oggi una Milanello un allenamento: seduta di scarico per chi ha giocatori ieri, classica per il resto del gruppo.