Milan, sui canali social l'annuncio del vincitore del gol della stagione

Il Milan ha annunciato sui propri profili social il vincitore del gol della stagione. Nella finalissima si sono sfidati la sforbiciata di Olivier Giroud allo scadere contro lo Speza e la cavalcata con conclusione all'incrocio di Theo Hernandez contro la Lazio. A vincere, per il secondo anno consecutivo, è stato Theo Hernandez.

@emirates Goal of the Season: and the winner is... 🚄@TheoHernandez's terrific coast to coast, top stuff #SempreMilan pic.twitter.com/YwEAvUxwj1