Milan-Suso, contatti in corso per il rinnovo

Suso è uno dei pilastri del Milan, un giocatore imprescindibile per Gattuso. Lo spagnolo si trova bene a Milano e non ha alcuna intenzione di cambiare squadra, pur gradendo l’apprezzamento che il Real Madrid e altri top team europei mostrano nei suoi confronti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra l’agente Alessandro Lucci e il Milan sono in corso i contatti per arrivare a un ritocco del contratto che scade nel 2022, magari eliminando quella clausola da 40 milioni che lo mette a rischio trasferimento già da giugno.