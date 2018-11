Milan, Suso e Higuain le uniche armi di Gattuso contro la Juve

L’ostacolo più grande prima della sosta. Il Milan domani sera dovrà vedersela con la capolista nel big match della dodicesima giornata di serie A. L’impegno è quasi proibitivo per i rossoneri, considerando anche la complicata situazione infortunati che ha decimato la squadra nelle ultime settimane. Gennaro Gattuso però potrà contare su Gonzalo Higuain che ha recuperato con calma a Milanello mentre i compagni hanno partecipato alla trasferta in Europa League. La voglia del Pipita di affrontare la sua ex squadra è tanta, e soprattutto dimostrare che i bianconeri in estate hanno avuto troppo fretta nello scaricare l’argentino per fare spazio a Ronaldo. Higuain ha il dente avvelenato e vuole vincere questa super sfida per dare continuità ai suoi gol e soprattutto per portare punti preziosi al Milan. La squadra di Gattuso è reduce da quattro risultati utili consecutivi tra campionato e coppe, ma deve fare i conti con l’emergenza infortuni che ha falcidiato la rosa. Il tecnico potrà contare su Higuain e Calabria, non recupererà Bonaventura, e sono da valutare Calhanoglu e Cutrone. Mentre Biglia e Caldara saranno fuori ancora per molto. A questi si è aggiunto anche il grave infortunio di Musacchio che dovrà stare fuori per due mesi a causa di una lesione al crociato.

La certezza dunque resta Higuain, ma soprattutto Suso. Lo spagnolo è il giocatore più importante della squadra per media gol e assist. Basti pensare che l’ex Liverpool è entrato nel 50% dei gol totali segnati dalla squadra fino ad oggi, con 8 assist e 5 reti in su 14 apparizioni. Una media altissima che consegna Suso tra i top giocatori dell’intera panorama europeo. Saranno loro due a guidare per mano il Milan nell’attesissimo match contro la corazzata di Massimiliano Allegri. A San Siro sarà storico record d’incasso, quasi sold-out, unica eccezione il settore ospite con ancora biglietti in vendita. Sono 4,9 milioni di euro l'incasso previsto (record di sempre per una partita dell’AC Milan), 200 i paesi collegati in tutto il mondo per seguire la partita, 274 i media accreditati: tribuna stampa sold-out.