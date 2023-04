Milan, tanti alti e bassi in stagione ma in Europa i rossoneri hanno mostrato la loro versione migliore

MilanNews.it

La stagione del Milan è stata caratterizzata da tanti alti e bassi, soprattutto in campionato dove ha alternato grandi partite, come quelle contro Atalanta e Napoli, a prestazioni molto deludenti (l'ultima venerdì contro l'Empoli). Va anche detto però che in Europa i rossoneri hanno mostrato la loro versione migliore e per questo a Milanello c'è grande fiducia in vista del match di stasera di Champions League contro il Napoli. Lo riferisce il Corriere della Sera.