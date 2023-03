Milan, tanti auguri a Charles De Ketelaere!

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Continuano i festeggiamenti in casa rossonera. Oggi a Milanello si celebra il primo compleanno da milanista di Charles De Ketelaere, il belga spegne 22 candeline. Una prima stagione difficile per il classe 2001 che è fermo solamente all'assist contro il Bologna in una delle sue prime partite con la nuova maglia. In totale Charles ha giocato con il Milan 29 partite: 21 in A, 6 in Champions, 1 a testa tra Coppa e Supercoppa. La redazione di MilanNews.it augura a Charles un buon compleanno, nella speranza che presto possa esprimere tutto il suo talento!