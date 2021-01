Milan, tanti auguri a Luciano Chiarugi!

Quest'oggi si celebra il compleanno di un ex rossonero: Luciano Chiarugi. L'ex ala di Ponsacco,che compie oggi 74 anni, ha vestito la maglia rossonera ben 154 volte mettendo a segno 60 gol. Con il Milan ha trascorso 4 stagioni e ha conquistato 1 coppa italia e 1 coppa delle coppe. La redazione di Milannews.it augura a Chiarugi un buon compleanno!

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Happy birthday to our former striker, Luciano Chiarugi! <br><br>155 partite e 60 gol in rossonero negli anni ‘70 <br>Luciano Chiarugi compie 74 anni <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> | <a href="https://twitter.com/BancoBPMSpa?ref_src=twsrc%5Etfw">@BancoBPMSpa</a> <a href="https://t.co/ZcoK29l8bK">pic.twitter.com/ZcoK29l8bK</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1349280027611860993?ref_src=twsrc%5Etfw">January 13, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>