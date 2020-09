Il 10 settembre 1974 nasceva l'ex attaccante rossonero Javi Moreno. Arrivato dall'Alaves per 30 miliardi di lire, l'attaccante spagnolo si rivelò una meteora non riuscendo a ripagare la fiducia posta dal club nei suoi confronti. Dopo una sola stagione in rossonero costellata da 27 presenze e 9 gol, lo spagnolo fece ritorno in patria all'Atletico Madrid.