Milan, tanti auguri all'ex rossonero Jean Pierre Papin

Compleanno speciale per il mondo Milan. Oggi compie infatti 58 anni Jean Pierre Papin, ex attaccante rossonero. Per 2 stagioni, il francese ha vestito la maglia del Milan registrando 63 presenze, segnando una rete e vincendo 2 scudetti, 1 supercoppa italiana e 1 coppa dei campioni. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al giocatore.

Today we celebrate a man who truly knew how to entertain the crowd - Happy birthday, Jean Pierre Papin! 🥳



I suoi gol ci hanno incantato in Italia e in Europa: tanti auguri all'ex rossonero JPP! 🥳#SempreMilan @BancoBPMSpa pic.twitter.com/zzKLsh2wKk