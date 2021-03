Milan, tanti auguri all'ex rossonero Nanu Galderisi!

Soprannominato Nanu, per via della sua altezza, Giuseppe Galderisi nasce calcisticamente nella Juventus. Dopo 3 anni in bianconero passa al Verona, dove resterà per un triennio prima di firmare col Milan. L'avventura in rossonero però durerà solo una stagione, poi i prestiti alla Lazio, ancora al Verona e, nell'89, il passaggio al Padova, club in cui giocherà per 6 stagioni e con cui realizzerà 50 reti. Attaccante brevilineo dotato di grande agilità, Galderisi si fece apprezzare per il suo senso del gol e per la predisposizione nell'aiutare la squadra. Chiuse la carriera agonistica negli Stati Uniti con le maglie di Tampa Bay Mutiny e New England Revolution, con quest'ultimo club che coincisa anche con l'inizio dell'esperienza da allenatore. Oggi Nanu guida il Gubbio, prima una lunga carriera in panchina con Cremonese, Mestre, Giulianova, Viterbese, Sambenedettese, Avellino, Foggia, Pescara, Arezzo, Benevento, Triestina, Salernitana, Olhanense e Lucchese. In carriera ha vinto 3 scudetti (due con la Juve e uno col Verona) e una Coppa Italia, oltre al riconoscimento di 'Calciatore biancoscudato del secolo' da parte dei tifosi del Padova. Oggi Galderisi compie 58 anni.

Sono nati oggi anche Luigi Sacchetti, Jean-Michel Aulas, Alessandro Pierini, Inacio Pià e Alex Meret.