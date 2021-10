Milan, tanti auguri all'ex rossonero Zvonimir Boban!

Compleanno speciale per il mondo Milan. Oggi compie infatti 53 anni Zvonimir Boban, ex fantasista e ex dirigente rossonero. Per ben 9 stagioni, il croato ha vestito la maglia del Milan registrando 251 presenze, 30 gol e vincendo 4 scudetti, 1 coppa dei campioni, 1 supercoppa europea e 3 supercoppe italiane. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al giocatore.