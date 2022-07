Milan, tanti auguri di buon compleanno a Crespo: l'argentino compie 47 anni

MilanNews.it

© foto di Federico Gaetano

In casa Milan oggi si ricorda un ex bomber rossonero: Hernan Crespo. L’occasione è il suo compleanno numero 47. Crespo ha vestito la maglia del Diavolo per una sola stagione, nel 2004/2005. Quell’anno l’argentino, dati i continui problemi fisici di Filippo Inzaghi, formò una coppia d’attacco straordinaria insieme ad Andriy Shevchenko. Nell’unica stagione in rossonero della sua carriera, Crespo collezionò 40 partite con 17 reti segnate. Con il Milan arrivò secondo in campionato e secondo in Champions League. La società di via Aldo Rossi gli ha dedicato un post sui social con scritto: “Tanti auguri Crespo”. Attualmente Crespo è l’allenatore dell’Al-Duhail, squadra qatariota.