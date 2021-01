Milan, Tatarusanu sta respingendo le critiche dopo l'errore contro la Roma

Cipiran Tatarusanu con la presenza di ieri nel derby di Coppa Italia, è arrivato a quota 5 partite giocate con il Milan. Non è facile per un portiere di riserva essere sempre pronto quando si viene chiamati in causa, ma Tatarusanu, sta dimostrando il contrario. Dopo le iniziali incertezze nel match contro la Roma del 26 ottobre 2020, il portiere rumeno si è ben comportato nelle gare successive contro Sparta Praga (andata e ritorno) in Europa League, Torino e Inter in Coppa Italia. Le sue parate nel match di ieri hanno tenuto in vita il Milan fino oltre il 90esimo minuto. Almeno 3 gli interventi decisivi fatti da Tatarusanu per respingere e/o fermare gli attacchi dell’Inter. Il Milan può essere soddisfatto del rendimento del suo secondo portiere.