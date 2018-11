Milan, tegola Biglia: ora Bakayoko dovrà convincere

Nuova pesante tegola per Gennaro Gattuso. Dopo Mattia Caldara il tecnico rossonero ha perso la mente del centrocampo per un paio di mesi. Lucas Biglia nella rifinitura della gara contro il Genoa ha subito una lesione muscolare del gemello mediale del polpaccio destro. Un nuovo esame strumentale di controllo verrà effettuato tra due settimane, ma è chiaro che per un incidente del genere costringerà l’ex Lazio a restare fermo fino agli inizi del 2019. L’allenatore milanista dovrà fronteggiare l’emergenza e proverà a pescare dalla panchina il sostituto ideale. Accantonando le soluzioni Bertolacci, Montolivo e Jose Mauri, il primo nome buono è quello di Bakayoko. Il francese ex Chelsea ha già disputato contro il Genoa novanta minuti nel centrocampo a cinque con Kessie e Chelhanolgu, mostrando segnali di miglioramento, non ancora sufficienti per essere determinante in mediana. Ma dovrà cercare di convincere Gattuso e la piazza rossonera delle sue qualità, e soprattutto sarà necessario il suo utilizzo nelle prossime settimane per sopperire alla mancanza di Biglia. Bakayoko si gioca anche il suo futuro, considerando che attualmente è al Milan in prestito con diritto di riscatto.

L’altro esperimento è posizionare Calhanoglu al posto di Biglia, seppur con caratteristiche diverse. Il turco però è in una fase negativa della stagione, poiché fino ad ora ha incontrato tantissime difficoltà soprattutto a livello fisico e mentale. Sta affrontando una delicata situazione familiare e questo sta incidendo anche sul suo rendimento. Il numero dieci però ha le qualità per fare bene anche a centrocampo e per dare una scossa alla sua stagione deve provare a darsi una mossa.

La buona notizia arriva invece dal rientro in campo di Andrea Conti dopo 423 giorni d’inattività. Il terzino destro ha giocato con la squadra Primavera di mister Lupi contro il Chievo, e ha voluto commentare anche il nuovo inizio: “Non è facile rientrare dopo un anno ma ringrazio i ragazzi che sono stati disponibili con me. Mi fanno piacere le parole di Gattuso, ho una voglia incredibile e ho sofferto nel non poter aiutare i miei compagni. Spero di riprendere la condizione al più presto per aiutarli".