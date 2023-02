Milan, terzo clean sheet consecutivo: non succedeva dallo scorso aprile

MilanNews.it

Considerando tutte le competizioni, il Milan ha collezionato tre clean sheet di fila per la prima volta dall’aprile 2022 (serie che arrivò a sette). Puntando i riflettori solo sulla Serie A, i rossoneri hanno registrato due reti inviolate consecutive per la prima volta dallo scorso agosto (vs Bologna e Sassuolo). Lo riporta la redazione di statistica sportiva Opta.