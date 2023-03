Milan, testa solo alla Fiorentina. Pioli: "Sappiamo l'importanza della gara di Londra, ma avremo il tempo di recuperare le energie"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la gara di domani contro la Fiorentina anche in vista del match di mercoledì in Champions contro il Tottenham: "La partita di domani è molto importante, poi penseremo alla Champions. Milan e Fiorentina sono due squadre simili, vogliamo continuare a vincere, Cosa dobbiamo fare per alzare ancora l'asticella? Basta allenarsi come si è allenata la squadra, al massimo dell'attenzione e della disponibilità in preparazione alla partita. Sicuramente domani metteremo in campo la miglior prestazione. Sappiamo l'importanza della gara di Londra, ma avremo il tempo di recuperare le energie".