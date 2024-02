Milan, Theo ha segnato nelle ultime due sfide di campionato contro l'Atalanta a San Siro

vedi letture

Contro l'Atalanta non ci sono precedenti il 25 febbraio. La scorsa stagione la sfida tra le due squadre si giocò il 26 febbraio.

Per quanto riguarda gli orobici, sarà la sfida n.150 in totale, la n.75 in casa. In totale finora 40 vittorie del Milan, 22 pareggi e 12 sconfitte. Le ultime due sfide di Serie A sono finite entrambe 2-0 per i rossoneri: lo scorso anno un tiro di Hernandez ribadito in rete dalla schiena di Musso, e un gol in contropiede di Messias furono decisivi per la vittoria rossonera; nel 2022 invece, nella penultima giornata, il Milan pose le basi per la conquista del suo 19° scudetto. Il 2-0 firmato Leao / Hernandez interruppe una striscia di 3 sconfitte e 4 pareggi.