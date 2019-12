Milan, Theo Hernandez ha segnato tutti i gol in trasferta e su azione

Theo Hernandez è, sorprendentemente, il capocannoniere del Milan in questo avvio di stagione. Il terzino francese ex Real Madrid ha trovato la rete per tre volte, come Piatek. Però a differenza della punta polacca le reti del numero 19 sono arrivate tutte in trasferta, e soprattutto tutte su azione: Genoa, Roma e Parma le squadre con cui Theo è andato in rete. Le altre tre marcature in trasferta dei rossoneri sono arrivate su rigore: due di Piatek e una di Kessie.