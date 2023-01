Milan, Theo Hernandez presenta la partita di domani contro il Sassuolo

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Assente nella sfida di martedì contro la Lazio per un affaticamento muscolare, Theo Hernandez torna a disposizione di mister Stefano Pioli per la sfida di domani contro il Sassuolo. La gara con i neroverdi è programmata per le 12:30 a San Siro e questa è la presentazione del match da parte del numero 19 del club di via Aldo Rossi su Twitter: