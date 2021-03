Milan, Theo Hernandez può essere un fattore vincente contro il Manchester United

Non avendo giocato contro il Verona a causa di un problemino fisico, Theo Hernandez contro il Manchester United potrebbe essere l’uomo in più da sfruttare per il Milan. Il terzino francese, che oggi si è allenato in gruppo, potrebbe essere recuperato al 100%. In tal caso, mister Stefano Pioli lo schiererà dall’inizio in modo tale da poter sfruttare le sue galoppate sulla corsia mancina. Oltre alla velocità e alla pericolosità in fase offensiva, Theo Hernandez garantisce anche fisicità, che con gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic un po’ viene a mancare. Nella giornata di domani si capirà se realmente Theo può essere un fattore in più per giovedì.