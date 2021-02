Milan, Tomori convince: il difensore punta al riscatto

Arrivato da poche settimane, Tomori ha già avuto modo di mettersi in mostra (in bella mostra) con la maglia del Milan. I tre indizi lasciati tra Inter, Bologna e Crotone non fanno ancora una prova, scrive La Gazzetta dello Sport, ma siamo sulla buona strada: con Kjaer in fase di recupero, tra Spezia e Stella Rossa il difensore inglese avrà l’opportunità di costruirsi un altro pezzettino di futuro. Per acquistare il suo cartellino a fine stagione i rossoneri dovranno sborsare 25 milioni: cifra importante ma congrua alle qualità del giocatore.