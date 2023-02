Milan, Tomori e Bennacer dovrebbero recuperare per la sfida di Champions con il Tottenham

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori e Ismael Bennacer sono ancora fermi ai box per infortunio. Il difensore inglese ha rimediato un problema all'anca sinistra mentre il centrocampista algerino è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare. Come confermato dal tecnico rossonero Stefano Pioli, i due calciatori non prenderanno parte alla sfida con il Torino ma potrebbero esserci per quella di Champions League prevista il 14 febbraio a San Siro con il Tottenham.