Sono 717 i passaggi riusciti per Fikayo Tomori in Serie A. Il difensore inglese, presente in venti match del Milan fra campionato e Champions League, è risultato il primo rossonero in questa statistica. Alle spalle dell'ex Chelsea si sono piazzati Ismael Bennacer e Pierre Kalulu, rispettivamente a quota 633 e 550.