Milan, Tomori è il quarto giocatore più utilizzato da Pioli in questa stagione

© foto di Federico De Luca 2023

Nella classifica dei giocatori più utilizzati da Stefano Pioli in questa stagione, Fikayo Tomori è al quarto posto con 2872' giocati in tutte le competizioni. In vetta a questa speciale graduatoria c'è Sandro Tonali con 3016', seguito da Pierre Kalulu (2976') e Theo Hernandez (2911'). Dietro all'inglese troviamo invece Leao, Giroud e Bennacer.