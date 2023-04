Milan, Tomori è il quarto giocatore più utilizzato in stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori è una colonna della difesa rossonera e per Pioli è imprescindibile, nonostante un rendimento un po' altalenante nel corso di questa stagione. In tutte le competizioni, secondo i dati di Transfermarkt, il centrale inglese è il quarto giocatore più utilizzato per minutaggio, dietro a Tonali, Kalulu e Theo Hernandez. Per Tomori un totale di 2.872 minuti.