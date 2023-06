Milan, Tomori entusiasta dell'arrivo di Loftus-Cheek: la reazione del difensore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ruben Loftus-Cheek è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista, che arriva dal Chelsea, si lega ai rossoneri fino al 2027 ed in Italia trova anche due vecchi compagni e amici: Olivier Giroud e Fikayo Tomori. Il centrocampista inglese è particolarmente legato al difensore, che come lui ha fatto tutta la trafila delle giovanili dei Blues. I due sono amici anche fuori dal campo, e infatti sui social Tomori ha espresso tutta la sua gioia per l'arrivo in rossonero del classe '96: un'emoji con gli occhi a cuore ed il suo nome, Ruben, scritto in maiuscolo a commento del tweet del Milan che comunica l'ufficialità dell'affare.