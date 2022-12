Milan, Tomori ha effettuato 83 recuperi in Serie A: meglio di lui solo Bennacer

MilanNews.it

Sono 83 i recuperi effettuati in Serie A da Fikayo Tomori. Il difensore inglese, che ha disputato 15 partite di campionato fino a questo momento, è il secondo miglior giocatore del Milan per rendimento in questa statistica. Prima del classe '97, infatti, troviamo soltanto Ismael Bennacer che si è piazzato al secondo posto con 116 palloni recuperati. A riferirlo è il sito della Serie A.