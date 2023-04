MilanNews.it

Fikayo Tomori è senza dubbio uno dei pilastri difensivi del Milan, nonostante un rendimento un po' altalenante in quest'ultimo anno. Ciononostante rimane un valore aggiunto della rosa di Stefano Pioli come dimostrano i 150 palloni recuperati fino a questo momento in campionato, come riporta il sito ufficiale della Lega di Serie A.