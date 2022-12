Milan, Tomori ha superato le ottanta presenze: il bilancio complessivo

MilanNews.it

Fikayo Tomori è ormai divenuto uno dei pilastri del Milan. Il difensore centrale inglese nel corso di questa stagione ha superato le 80 presenze in rossonero, arrivando nello specifico a quota 82. L'ex Chelsea con la casacca milanista ha giocato 63 partite in Serie A, 10 in Champions League, 5 in Coppa Italia e 4 in Europa League. Per il classe '97 sono arrivate anche tre reti, due segnate alla Juventus e una al Liverpool.