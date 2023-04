Milan, Tomori raggiunge le 100 presenze ufficiali con la maglia rossonera

Grazie ai 45' minuti disputati ieri nel match di campionato contro la Roma di José Mourinho, il difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori, ha raggiunto le 100 presenze complessive - in gare ufficiali - con la maglia rossonera. Un grande traguardo per uno dei giocatori cardine del Diavolo e - indubbiamente - uno dei protagonisti della vittoria dello scudetto dello scorso anno.

The English defender has completed 100 games with @acmilan in all competitions ✅ pic.twitter.com/FAgDY7Lt8O