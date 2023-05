Milan, Tonali già in ritiro: no a cene ed eventi, in vista del derby dieta e orari rigidi

Fonte: tuttomercatoweb.com

Niente uscite con gli amici e lavori extra: per Sandro Tonali il ritiro pre-derby è iniziato con largo anticipo. Social spenti, Sandro non vuole pensare a nient'altro e ha chiesto di essere isolato da ogni possibile distrazione. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche la dieta si è fatta più rigorosa: tanto che la festa per i suoi 23 anni è stata vissuta a casa con la fidanzata, concedendosi solo una una fetta di torta.