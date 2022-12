Milan, Tonali tra i cinque giocatori più utilizzati in questa stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Indubbiamente Sandro Tonali è tra i giocatori più importanti della rosa rossonera. Non solo per qualità tecniche e duttilità, ma anche per leadership e carisma. ll centrocampista rossonero, infatti, è il quinto giocatore più utilizzato in rosa in questo campionato. Questa la classifica:



Tomori 1284 minuti

Theo Hernandez 1155'

Bennacer 1071

Kalulu 1038

Tonali 1030