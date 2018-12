Milan-Torino 0-0 al primo tempo: Donnarumma super su Iago e Belotti

Molto più Torino che Milan in questi primi quarantacinque minuti di gioco. I granata partono forte e sfiorano subito il gol con Iago Falque, che colpisce di testa a botta sicura trovando sulla sua strada un monumentale Donnarumma. Gli ospiti ci riprovano con Belotti, ma il “Gallo”, tutto solo in area, non inquadra la porta da ottima posizione. Il Milan gioca in contropiede, lasciando spesso il possesso palla al Toro, che sfiora nuovamente il vantaggio sempre con Belotti: Gigio è super e devia in angolo. I rossoneri vanno vicini al gol con Cutrone (bravo Sirigu) e sprecano un paio di ripartenze piuttosto pericolose. Tanti, troppi errori, da Higuain a Suso e Calhanoglu, fin qui poco incisivi.