Milan-Torino 0-0: reti inviolate, occasione sprecata per i rossoneri

Il Milan non va oltre lo 0-0 e spreca una grande occasione. I rossoneri giocano un match a due facce: male nel primo tempo, dove il Toro va più volte vicino al gol (Donnarumma super in un paio di occasioni), meglio nella ripresa, soprattutto nel finale, con Cutrone che si divora una clamorosa occasione a pochi passi da Sirigu. Il pareggio è tutto sommato giusto: nel Milan troppi giocatori sottotono, da Higuain a Calhanoglu e Suso, che non incidono mai sul match. Bene Bakayoko, così come la coppia di centrali Abate e Zapata. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, i rossoneri sprecano l’ennesima prova di maturità. Le posizioni, fra il terzo e il quarto posto, restano invariate.