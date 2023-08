Milan-Torino, la probabile formazione di Juric per la sfida di San Siro

È la giornata di Milan-Torino. Impegno ostico per i rossoneri al debutto in casa, con Juric pronto a dare battaglia con il suo Torino. Ecco le sue probabili scelte per questa sera:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.