Milan-Torino, la statistica sui clean sheet che sorride a Pioli

Mancano poche ore a Milan-Torino. Questa sera i rossoneri faranno il loro debutto stagionale a San Siro. Ecco un'interessante statisitica: il Torino è la squadra contro cui il Milan ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A: 65 match; con Stefano Pioli alla guida, infatti, i rossoneri hanno registrato sei clean sheet in sette sfide contro i granata in campionato.