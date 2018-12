Negli ultimi anni, le sfide contro il Milan, disputate a San Siro, non si sono rivelate semplici per il Torino. La squadra granata, infatti, ha segnato più di un gol soltanto una volta negli ultimi 25 precedenti in casa rossonera, nella sconfitta per 3-2 dell’agosto 2016. Inoltre, in 16 occasioni, il Torino al Meazza non è riuscito a segnare.