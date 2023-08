Milan-Torino, le statistiche prepartita del match

Milan vs Torino del 26.08.2023 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

Milan vs Torino si giocherà il 26 agosto: nella storia rossonera il Milan ha giocato in questa data 7 volte, con 4 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, arrivata nell'ultimo precedente, che risale alla stagione 2012-13, quando i rossoneri caddero in casa contro la Sampdoria per 1-0, con gol di Andrea Costa nella ripresa.

Nel 2007 invece l'ultima vittoria, un 3-0 in casa del Genoa, con gol di Ambrosini e doppietta di Kakà.

Contro il Torino nessun precedente il 26 agosto.

Sarà la sfida n.210 tra Milan e Torino, la n.107 in casa, la n.80 in Serie A.

L'ultima sconfitta interna in Serie A risale a ben 37 anni fa: era il 24/03/1985 e il Torino di Gigi Radice si impose per 1-0 sul Milan di Liedholm (Schachner al 61’); dopo quella sfida, per 18 volte fu vittoria rossonera e per 8 volte pareggio (sei volte delle quali 0-0). Negli ultimi due precedenti in campionato il Milan si impose sempre con lo stesso risultato (1-0) e sempre con lo stesso Marcatore (Olivier Giroud). Nel 2021-22 segnò al 14', mentre nella scorsa stagione il gol arrivò al 62'.

In ben 6 occasioni il Milan chiuse in inferiorità numerica contro il Torino, ma mai i granata riuscirono ad approfittarne vincendo la partita.

Fu un Milan vs Torino nella Coppa Italia 1970/71 la partita n.2000 della Storia del Milan, e in quell'occasione

finì 3-2 per i rossoneri.

In Serie A non è mai accaduto che il Torino fosse avanti a fine primo tempo e poi perdesse. L’unica volta che

accadde fu nella Coppa Italia 2016/17, quando nella ripresa Kucka e Bonaventura risposero al gol di Belotti nella prima frazione.

Nel 1927 e nel 1946 invece, furono i piemontesi a ribaltare, dopo aver finito il primo tempo sotto per 1-0, vinsero in entrambe le occasioni per 3-2.

La vittoria più larga del Milan in casa con il Torino risale al 26 febbraio 1950, quando i rossoneri si imposero per 7-0; le sconfitte più pesanti risalgono al 1923 (0-3) e al 1942 (2-5).

Il risultato più frequente in casa del Milan è la vittoria per 1-0, capitata per ben 18 volte.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Sono 10 i giocatori rossoneri ad avere un Milan vs Torino come partita di esordio in rossonero; tra questi ricordiamo Cesare Lovati (14/05/1911), Rufo Emiliano Verga (01/11/1987), Florin Raducioiu (21/08/1993), Giacomo Olzer (12/01/2021, sua unica partita ufficiale col Milan).

Tra gli allenatori rossoneri, l’unico ad esordire in un Milan vs Torino fu Vincenzo Montella (21/08/2016, Milan vs Torino 3-2). Curiosamente, Montella ebbe la sua ultima panchina a San Siro sempre contro il Torino (26/11/2017, Milan vs Torino 0-0). Un altro tecnico rossonero sedette sulla panchina del Milan per l’ultima volta in casa contro il Torino: Herbert Larry Burgess (22/07/1928, Milan vs Torino 2-2).

Chiusero la loro esperienza in rossonero con un Milan vs Torino ben 17 giocatori, tra cui Celso Battaia (26/01/1947), Antonio Valentin Angelillo (23/06/1958), Giorgio Morini (23/03/1980), Fulvio Collovati (09/05/1982), Andrea Petagna (01/02/2014), Krzysztof Piatek (28/01/2020).

Segnarono il loro primo gol rossonero a Milano contro il Torino 8 giocatori: Anselmo Greppi (25/04/1915), Giuseppe Marchi (09/01/1927), Angelo Minoia (11/01/1931), Ernesto Kossovel (29/05/1932), Sereno Gianesello (21/04/1938), Giuliano Fortunato (16/12/1962), Thomas Helveg (23/09/1998), Adil Rami (01/02/2014).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero in un Milan vs Torino 16 giocatori: Carlo Cevenini V e Gianangelo Barzan (08/05/1927), Angelo Minoia (11/01/1931), Giuseppe Meazza (17/05/1942), Gino Cappello IV (07/03/1943), Renzo Burini (10/05/1953), Amleto Frignani (20/05/1956), Orlando Rozzoni (14/06/1962),

Emanuele Del Vecchio (16/12/1962), Carlo Annovazzi (10/05/1963), Antonio Valentin Angelillo (14/04/1968), Giovanni Lodetti (05/04/1970), Duino Gorin I (23/03/1975), Mark Hateley (12/04/1987), Florin Raducioiu (05/12/1993), Stephan El Shaarawy (24/05/2015).

Si è detto del 7-0 del 26 febbraio 1950: in quell’occasione Gunnar Nordahl siglò una quaterna, l’unica mai realizzata contro il Torino. Cinque le triplette in casa, messe a segno da Giovanni Moretti nel 1932, da José Altafini nel 1958, da Pippo Inzaghi nel 2002 e nel 2009, e da Carlos Bacca nel 2016. Sedici invece le doppiette, l'ultima delle quali siglata da Hakan Calhanoglu, nel 4-2 di Coppa Italia, che vide anche il ritorno al gol a San Siro di Zlatan Ibrahimovic nella sua seconda avventura rossonera.

Arbitrerà Maurizio Mariani di Aprilia, che sarà per la diciannovesima volta alla direzione del Milan (tre nella scorsa stagione 2022-23, l’ultima delle quali la vittoria dei rossoneri a Torino con la Juve per 1-0). Il bilancio del Milan con Mariani alla guida è di 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Sarà la prima volta con Mariani arbitro e il Torino come avversario.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)