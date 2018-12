Milan-Torino, lutto al braccio e minuto di silenzio in memoria di Gigi Radice

Tramite un messaggio apparso su Twitter, il Milan ha comunicato che domenica sera contro il Torino la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio, mentre nell'immediato pre gara è previsto un minuto di silenzio.

