Milan-Torino: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche

vedi letture

Ripartire dalla buonissima prestazione di Bologna per ingranare la seconda marcia in modo deciso. Deve essere questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli nella sfida di sabato sera, ore 20:45, contro il Torino di Ivan Juric, che nella gara di apertura non è andato l'1-1 con il Lecce. Una squadra ostica, quella allenata dal tecnico croato, che sa come approcciare le sfide contro i rossoneri, visto che l'anno scorso furono proprio i piemontesi a eliminare il Milan dalla Coppa Italia. Insomma, per il Diavolo non si prospetta una gara semplice, ma le geometrie e i movimenti visti al Dall'Ara possono essere la chiave di volta contro una squadra tattica e fisica come quella granata.

MILAN-TORINO: PROBABILI FORMAZIONI

E per provare a mettere altri tre punti in saccoccia, mister Stefano Pioli si affiderà all'undici titolare utilizzato sia nel precampionato, sia alla prima a Bologna. Non ci dovrebbero essere ballottaggi, con Calabria sempre favorito su Kalulu e con Chukwueze che dovrebbe partire dalla panchina assieme a Musah e Pellegrino, entrambi alla loro prima convocazione in rossonero.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Colombo, Chaka Traore. All.: Stefano Pioli.

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ballottaggi: nessuno

• Clicca qui per restare aggiornato su tutte le notizie di campo rossonere per Milan-Torino

Anche nel Torino non sono previste grandi novità. Come Stefano Pioli, anche Ivan Juric pensa di riproporre anche contro il Milan l'undici che ha debuttato contro il Cagliari. In difesa c'è Djidji che tenta il recupero per la panchina, mentre davanti a Milinkovic-Savic ci saranno ancora Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Per Lazaro è previsto uno spezzone a gara in corso, con il centrocampo che sarà formato da Bellanova, Ricci, Ilic e Vojvoda. L'unico ballottaggio in corso è tra Radonjic e Karamoh, poi completeranno il tridente d'attacco Vlasic e Sanabria.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, R. Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonijc, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

Indisponibili: Seck

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Ballottaggi: Radonijc-Karamoh 60%-40%

DOVE VEDERE IN TV MILAN-TORINO

Milan-Torino, gara valida per la seconda giornata di Serie A e in programma sabato 26 agosto alle ore 20:45 a San Siro, sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn e Sky Sport e in live web testuale su MilanNews.it.

Stadio: San Siro, Milano (Mi)

Data e ora: sabato 26 agosto alle 20:45

Tv: Dazn, Sky Sport

Live web: MilanNews.it

MILAN-TORINO: STATISTICHE IN SERIE A

Queste le statistiche di Milan-Torino fornite dalla redazione di Opta:

• Milan e Torino hanno pareggiato 56 volte in 153 sfide in Serie A; entrambi hanno registrato più pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato (59 i rossoneri, 58 i granata).

• Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Torino (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide contro i granata nel torneo (8N, 2P).

• L’ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Milan in Serie A risale al 24 marzo 1985; i rossoneri sono, infatti, rimasti imbattuti nelle successive 27 sfide casalinghe contro i granata nel torneo (19V, 8N) e solo contro il Verona hanno una striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta nella competizione (31).

• Tra questo e lo scorso campionato il Milan ha vinto le ultime quattro partite disputate in Serie A e non fa meglio da una striscia di sette successi consecutivi tra la fine del 2021/22 e l’inizio del 2022/23; quella serie si fermò proprio alla seconda giornata (pareggio contro l’Atalanta).

• Il Milan ha realizzato otto gol nelle ultime due partite casalinghe dello scorso campionato, cinque contro la Sampdoria e tre contro il Verona; i rossoneri non segnano almeno tre reti per tre gare interne di Serie A di fila dal luglio 2020, contro Juventus, Parma e Bologna in quel caso.

• Il Torino ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nelle ultime nove partite di campionato, ma mai due di fila nel periodo; per i granata sono tante clean sheet quante nelle precedenti 25 gare in Serie A.

• Il Torino ha chiuso lo scorso campionato con quattro successi fuori casa consecutivi senza subire gol; in precedenza solo nel 1935 i granata erano riusciti a collezionare quattro vittorie di fila con quattro clean sheet in trasferta in Serie A – non sono mai infatti arrivati a cinque nel torneo.