Milan-Torino, un solo indisponibile per Pioli in vista della sfida di stasera

Stasera alle 20.45 si giocherà Milan-Torino, partita che segnerà il debutto dei rossoneri a San Siro per questa stagione. Per la squadra di Pioli non c'è nessuno tra gli squalificati e uno solo tra gli indisponibili: si tratta di Ismael Bennacer, che come sappiamo dovrà pazientare ancora un bel po' prima di tornare in campo.