Milan, torna capitan Calabria. Theo Hernandez il vice

Per la gara di questa sera contro la Salernitana di Pippo Inzaghi torna tra i titolari, e da capitano come di consueto, Davide Calabria. Il terzino aveva saltato la gara casalinga contro il Monza a causa dell'espulsione rimediata per doppio giallo contro l'Atalanta a Bergamo.

Come di consueto il vice capitano sarà Theo Hernandez, che è nuovamente schierato come terzino sinistro dopo il ritorno di Simon Kjaer come centrale.