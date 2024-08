Milan-Toro: piccolo break, Fonseca ne approfitta per redarguire Leao e Jovic sui movimenti offensivi

Al minuto 20 di Milan-Torino, approfittando di un piccolo break mentre Tomori era a terra dopo uno scontro di gioco, un Paulo Fonseca molto deciso ha ripreso a gran voce sia Jovic che Leao, rei di non eseguire in modo metodico e continuo i movimenti richiesti dal tecnico portoghese in fase offensiva.