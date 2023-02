Milan-Tottenham 1-0: Thiaw eletto MVP della sfida

Fonte: acmilan.com

Era all'esordio assoluto in Champions League, e Malick Thiaw non ha sentito il peso dell'emozione. Contro l'attacco stellare del Tottenham il classe 2001 si è disimpegnato con fisico, personalità e qualità, risultando il migliore in campo secondo il giudizio dei tifosi rossoneri su AC Milan Official App.

Nei novanta minuti è stato il miglior rossonero per contrasti vinti (4) e palloni intercettati (3), ha mantenuto altissimo il livello di attenzione fino alla fine, confermando quanto di buono già mostrato venerdì scorso nella vittoria in campionato con il Torino.

Nell'immediato post-partita ha raccolto oltre il 76% delle preferenze: dopo una prima parte di stagione in cui ha trovato poco spazio, Malick ha saputo farsi trovare pronto nella fase più delicata della stagione offrendo prestazioni di altissimo livello.

Nel finale di partita è andato vicino al gol del raddoppio con un colpo di testa che ha lambito il palo a Forster battuto: sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una notte da assoluto protagonista. Avanti così Malick!