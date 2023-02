Milan-Tottenham, Cesari: "L'arbitraggio di Schaerer non mi ha convinto. Romero era da rosso"

MilanNews.it

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato così a Mediaset la direzione di gara di Schaerer in Milan-Tottenham: "Non mi ha convinto. Nella ripresa ha cambiato modo di arbitrare. Quando la partita è salita di tono ha avuto grandissimi problemi. Il giallo a Romero non mi è piaciuto per nulla, l'ammonizione è un provvedimento troppo dolce. La gamba è alta, per me è da rosso".