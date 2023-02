Milan-Tottenham, sfida Giroud-Kane. Gazzetta: "Fenomeni del gol, sembra il Qatar"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La sfida tra Milan e Tottenham propone tanti duelli interessanti, tra cui quello tra i due centravanti Olivier Giroud e Harry Kane. Ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, ricordando che i due attaccanti hanno ben figurato anche ai Mondiali in Qatar (4 gol Giroud, 2 Kane) dove peraltro si sono affrontati ai quarti di finale. Inoltre questa sera i due tecnici Pioli e Conte chiederanno cose diverse ai rispettivi terminali offensivi: Giroud deve finalizzare il lavoro dei compagni magari mettendo dentro 1 pallone su 3 disponibili in una partita, mentre Kane ha l’istinto per il gol del 9 e la visione del 10 sapendo sia far male negli ultimi metri che arretrare per liberare un compagno.