Milan, tra 12 giorni la partenza per gli USA: il programma

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La stagione sportiva del Milan inizierà ufficialmente lunedì 10 luglio, quando a Milanello la squadra (fatta eccezione per i nazionali) si ritroverà agli ordini di Stefano Pioli. Come ogni anno i rossoneri nel corso delle settimane successive scenderanno in campo per alcune sfide amichevoli che che aiutino a mettere minuti nelle gambe. Ecco quelle che a oggi sono confermate:

- 24 luglio, ore 4 italiane a Pasadena (USA): Real Madrid - Milan

- 28 luglio, ore 4.30 italiane a Los Angeles (USA): Juventus - Milan

- 2 agosto, ore 5.00 italiane a Las Vegas (USA): Milan-Barcellona

- 8 agosto, ore 21 italiane a Monza, Trofeo Sivlio Berlusconi: Monza-Milan