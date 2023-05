Milan, tra Champions League e Serie A: tutti gli impegni di maggio

Fonte: acmilan.com

Aprile si è chiuso all'Olimpico dopo 7 partite, senza sconfitte tra tutte le competizioni e con un bilancio di 3 vittorie e 4 pareggi. Ora i rossoneri prendono la rincorsa per affrontare al meglio 31 giorni intensi e decisivi. Il mese di maggio ci metterà di fronte ad altre sette sfide di valore assoluto, tra Serie A e Champions League. Ci giochiamo tanto, probabilmente tutto, in pochi giorni: ecco il dettaglio del mese che ci aspetta.

SERIE A

33ª giornata: Milan-Cremonese, mercoledì 3 maggio ore 21.00 (DAZN) - Stadio San Siro

34ª giornata: Milan-Lazio, sabato 6 maggio ore 15.00 (DAZN) - Stadio San Siro

35ª giornata: Spezia-Milan, sabato 13 maggio ore 18.00 (DAZN) - Stadio Picco

36ª giornata: Milan-Sampdoria, sabato 20 maggio ore 20.45 (DAZN/Sky) - Stadio San Siro

37ª giornata: Juventus-Milan, data e orario da confermare - Allianz Stadium

CHAMPIONS LEAGUE

Semifinale (andata): Milan-Inter, mercoledì 10 maggio ore 21.00 (Amazon Prime Video e Tv8) - Stadio San Siro.

Semifinale (ritorno): Inter-Milan, martedì 16 maggio ore 21.00 (Canale 5/Sky) - Stadio San Siro.

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Tre partite al termine di una stagione dispendiosa e da onorare fino all'ultimo pallone. Le rossonere affrontano Fiorentina, Roma e Inter con l'obiettivo di chiudere la Poule Scudetto tra le prime tre della classifica, confermando il terzo posto della passata stagione. Questi gli appuntamenti:

SERIE A FEMMINILE

7ª giornata Poule Scudetto: Fiorentina-Milan, domenica 7 maggio ore 14.30 (TIMVision e Milan TV) - Stadio Pietro Torrini

8ª giornata Poule Scudetto: Milan-Roma, sabato 13 maggio ore 14.30 (TIMVision e Milan TV) - Centro Sportivo P. Vismara - PUMA House of Football

10ª giornata Poule Scudetto: Inter-Milan, da definire - Stadio Ernesto Breda (Sesto San Giovanni)

PRIMAVERA

Sei partite per tenere a distanza la zona playout e chiudere con serenità questa annata storica: dopo la Semifinale di Youth League, la formazione di Abate è tornata con la giusta mentalità in campionato battendo il Lecce capolista. Un buon momento, dunque, da confermare fino al termine della stagione: 18 punti in palio e alcune trasferte delicate da affrontare. Andiamo a scoprire il calendario della Primavera da qui a fine stagione:

PRIMAVERA 1

28ª giornata: Atalanta-Milan, mercoledì 3 maggio ore 16.30 (Sportitalia) - Centro Sportivo Bortolotti

30ª giornata: Napoli-Milan, domenica 7 maggio ore 10.30 (Sportitalia) - Arena Giuseppe Piccolo (Cercola)

31ª giornata: Milan-Inter, venerdì 12 maggio ore 19.00 (Sportitalia) - Centro Sportivo P. Vismara - PUMA House of Football

32ª giornata: Hellas Verona-Milan, mercoledì 17 maggio ore 16.00 (Sportitalia) - Antistadio Guido Tavellin

33ª giornata: Juventus-Milan, lunedì 22 maggio ore 16.30 (Sportitalia) - Juventus Training Center (Vinovo)

34ª giornata: Milan-Sassuolo, da definire (Sportitalia) - Centro Sportivo P. Vismara - PUMA House of Football