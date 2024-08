Milan, tra dieci giorni l'esordio in Serie A contro il Torino a San Siro

vedi letture

Il Milan sta rientrando in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti dove ha vinto tutte e tre le amichevoli che ha giocato contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Il 13 agosto è in programma l'ultimo test a San Siro contro il Monza per il "Trofeo Silvio Berlusconi", mentre tra esattamente dieci giorni la squadra rossonera di Paulo Fonseca farà il suo esordio in campionato in casa contro il Torino (calcio d'inizio alle 20.45).

Di seguito il programma della prima giornata di Serie A:

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Hellas Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina