Milan tra infortunati e necessità di turnover: ipotesi 3-5-2 col Torino. In più c'è San Siro

Comincia oggi il cammino del Milan nella Coppa Italia 2022-2023, con l'ambizione dichiarata di provare a vincerla: i rossoneri, infatti, vogliono tentare di arrivare fino in fondo in almeno una competizione e la seconda per importanza del calcio italiano potrebbe garantire un trofeo, che manca al Club da tantissimi anni, con solo cinque gare da disputare.

Ancora tanti indisponibili

La prima di queste sarà stasera alle 21.00 contro il Torino di Ivan Juric, un ottavo di finale in gara secca che è già, comunque vada, nella storia del Club di via Aldo Rossi: a San Siro, infatti, sono attesi circa 60mila spettatori, record assoluto a questo punto della competizione. I rossoneri ci arrivano dopo la brutta beffa subita domenica contro la Roma e ancora piuttosto incerottati (8 indisponibili: Maignan, Kjaer, Thiaw, Florenzi, Ballo-Touré, Krunic, Rebic, Origi), con la necessità di provare ancora qualcosa a livello tattico (stamattina ci sarà l'ultimo allenamento a Milanello) e di far riposare qualche titolare in vista dei prossimi importantissimi impegni in campionato e in Coppa Italia.



La probabile formazione

Per questi motivi, Stefano Pioli potrebbe schierare la seguente formazione con un inconsueto 3-5-2: confermato Tatarusanu in porta, difesa a tre con Kalulu, Gabbia e Tomori; riposano, dunque, Theo Hernandez e Calabria. A centrocampo uno tra Pobega e Vranckx affiancheranno Tonali (squalificato a Lecce) dando fiato a Bennacer; sugli esterni Dest a sinistra e Saelemaekers a destra. Nel ruolo di punta centrale sarà molto probabilmente adattato De Ketelaere in modo da dare un po' di riposo a Giroud, supportato da Brahim Diaz. Resta valida anche l'opzione 4-2-3-1 con interpreti simili e posizioni addattate. Scalpita Adli. Recupera Messias. Tutti i dubbi saranno sciolti nell'allenamento di questa mattina a Milanello.